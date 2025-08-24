Delegado de Luziânia, Rafael Pareja morre aos 50 anos

Pareja passou mal e chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Natália Sezil - 24 de agosto de 2025

Delegado Rafael Pareja Camargo tinha 50 anos. (Foto: Reprodução)

Rafael Pareja Camargo, titular da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), morreu no início da tarde deste domingo (24).

Informações preliminares apontam que Pareja jogava beach tennis quando sofreu um infarto.

Ele foi socorrido por médicos no local e chegou a ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) lamentou a morte do delegado e desejou conforto aos amigos e familiares. Outras personalidades que conviveram com ele durante a vida profissional também se manifestaram.

Vice-governador do estado, Daniel Vilela (MDB) escreveu que “Rafael foi um profissional dedicado, que honrava a Polícia Civil de Goiás com seu compromisso e trabalho. Sua partida precoce entristece seus colegas de corporação e toda a sociedade goiana”.

Diego Sorgatto (UB), prefeito de Luziânia, também se expressou pelas redes sociais, dizendo que lamenta “profundamente a partida precoce do delegado”. “Um profissional dedicado, que fará falta à corporação e à sociedade. Foi um grande amigo”, compartilhou.

Além de Luziânia, Pareja já havia atuado nas delegacias de Cristalina e de Valparaíso de Goiás, também no Entorno do DF. Pela internet, ele também foi lembrado por isso.

“Cristalina sentirá sua falta. Fostes um nome forte na segurança da cidade e amigo de nossa gente”, comentou um internauta.

Leia a nota de pesar da PCGO:

A Polícia Civil de Goiás expressa seu pesar pelo falecimento do delegado de polícia Rafael Pareja, titular da 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Luziânia. Pareja veio a óbito na tarde deste domingo (24) após sofrer um infarto. A PCGO lamenta profundamente esta perda e deseja que Deus conforte os corações de amigos e familiares neste momento difícil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.