Motorista bêbado é preso após atropelar criança e fugir sem prestar socorro em Anápolis

Vítima andava pela calçada, próximo a colégio, quando foi atingida

Natália Sezil - 11 de setembro de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Uma criança, de oito anos, precisou ser socorrida após ser atingida por um carro no Loteamento Guanabara, em Anápolis, na tarde desta quinta-feira (11). O motorista, de 60 anos, foi preso em flagrante.

Era pouco depois das 13h quando o acidente aconteceu, próximo ao Colégio Estadual Jair Ribeiro Guimarães. O condutor do veículo modelo Fiat Palio estaria embriagado.

Por isso, não teria conseguido realizar uma curva na Avenida Federal. Assim, teria invadido a calçada e acertado a criança.

A vítima precisou ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica, onde a equipe médica constatou que havia sofrido apenas lesões leves.

Já o motorista fugiu sem prestar socorro. A Polícia Militar (PM) só teria encontrado o idoso ainda no local por conta da reação de testemunhas.

Durante a fuga, o suspeito teria colidido em um meio-fio, dando tempo para que moradores tomassem as chaves do carro e o obrigassem a permanecer ali.

Questionado pelas autoridades, o idoso contou que havia bebido algumas latas de cerveja. Ele passou pelo teste de bafômetro, que indicou a taxa de 0,94mg/L de ar expelido.

O nível é quase o triplo do que é considerado crime de trânsito. Com isso, o motorista deve responder por conduzir veículo sob influência de álcool e por afastar-se do local do acidente.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde fica à disposição da Polícia Civil (PC).

