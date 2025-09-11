Motorista bêbado é preso após atropelar criança e fugir sem prestar socorro em Anápolis
Vítima andava pela calçada, próximo a colégio, quando foi atingida
Uma criança, de oito anos, precisou ser socorrida após ser atingida por um carro no Loteamento Guanabara, em Anápolis, na tarde desta quinta-feira (11). O motorista, de 60 anos, foi preso em flagrante.
Era pouco depois das 13h quando o acidente aconteceu, próximo ao Colégio Estadual Jair Ribeiro Guimarães. O condutor do veículo modelo Fiat Palio estaria embriagado.
Por isso, não teria conseguido realizar uma curva na Avenida Federal. Assim, teria invadido a calçada e acertado a criança.
A vítima precisou ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica, onde a equipe médica constatou que havia sofrido apenas lesões leves.
Já o motorista fugiu sem prestar socorro. A Polícia Militar (PM) só teria encontrado o idoso ainda no local por conta da reação de testemunhas.
Durante a fuga, o suspeito teria colidido em um meio-fio, dando tempo para que moradores tomassem as chaves do carro e o obrigassem a permanecer ali.
Questionado pelas autoridades, o idoso contou que havia bebido algumas latas de cerveja. Ele passou pelo teste de bafômetro, que indicou a taxa de 0,94mg/L de ar expelido.
O nível é quase o triplo do que é considerado crime de trânsito. Com isso, o motorista deve responder por conduzir veículo sob influência de álcool e por afastar-se do local do acidente.
Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde fica à disposição da Polícia Civil (PC).
