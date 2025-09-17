Pai mata homem a tiros na frente das filhas pequenas após receber visita da ex-companheira em Goiás

Vítima acompanhava a jovem, que ia buscar as crianças após suspeito reclamar que elas estavam chorando

Natália Sezil - 17 de setembro de 2025

Fachada da Delegacia da Policia Civil de Luziânia. (Foto: Divulgação/ Policia Civil)

Um jovem, de 24 anos, foi morto pelo ex-companheiro de uma amiga, após acompanhá-la em uma visita para buscar as filhas dela. O caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), na última sexta-feira (12), mas foi denunciado apenas nesta quarta-feira (17).

A mulher, de 23 anos, teria mantido uma união estável com o suspeito por cinco anos. Durante esse tempo, teriam tido duas filhas: de dois e quatro anos de idade.

Na sexta-feira, ela teria deixado as pequenas na casa do ex para resolver algumas coisas. Em pouco tempo, o suspeito, de 25 anos, teria começado a ligar para ela, dizendo que fosse buscar as filhas porque estavam chorando.

A mulher teria chegado na casa dele aproximadamente às 21h30, acompanhada de um casal de amigos. Nesse momento, o suspeito teria andado até o jovem e efetuado um disparo de arma de fogo.

Depois disso, a ex teria tentado evitar outros ataques, recebendo coronhadas no rosto em resposta. Na sequência, a vítima teria recebido outros três tiros, desta vez na cabeça. As filhas teriam presenciado toda a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o jovem até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar dos esforços, a vítima morreu no hospital.

O suspeito fugiu em seguida. A mãe dele também teria visto toda a cena, tentando limpar o sangue do rosto da ex-nora, supostamente para “acobertar a agressão“.

O caso foi, então, encaminhado à Polícia Civil (PC) de Luziânia, onde vive a jovem. Agora, segue sob investigação das autoridades, responsáveis pelas próximas medidas legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.