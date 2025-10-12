Moradores de Goiânia receberão indenização após não conseguirem comprar ingressos para a Fórmula 1

Eventim e MC Brazil Motorsport tentaram argumentar contra a responsabilização, mas juiz não aceitou a justificativa dada por elas

Natália Sezil - 12 de outubro de 2025

Goianos receberão indenização após não conseguirem ingressos para a Fórmula 1. (Foto: PX Here)

Dois moradores de Goiânia que sonhavam em assistir ao Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, realizado em novembro deste ano, serão indenizados após não conseguirem comprar os ingressos.

Segundo os consumidores, a empresa responsável pela venda dos bilhetes, a Eventim Brasil, e a organizadora do evento, a MC Brazil Motorsport, falharam em prestar os serviços.

Isso porque o sistema apresentava falhas, lentidão e mensagens de erro, mesmo diante de repetidas tentativas – de acordo com informações do site especializado Rota Jurídica.

Os dois goianos chegaram a tentar por horas em três datas diferentes, mas sempre com o mesmo resultado, embora os ingressos estivessem listados como disponíveis.

Ao procurarem o suporte das empresas, eles se depararam com informações vagas e respostas padronizadas, sem sucesso.

Diante disso, o juiz Gustavo Braga Carvalho, do 4º Juizado Especial Cível de Goiânia, condenou as empresas a pagarem R$ 2 mil para cada um dos consumidores, a título de indenização por danos morais.

A decisão avaliou que tempo útil foi perdido na tentativa de resolver o problema administrativamente. Também considerou que as plataformas não conseguiram provar a ausência de falhas, nem comprovar a regularidade do serviço.

A Eventim tentou argumentar que a falha se deu por conta da alta demanda do evento, alegando que não deveria ser responsabilizada por isso.

Mesmo assim, o juiz entendeu que “empresas que atuam na venda de ingressos para eventos de grande porte têm o dever de fornecer plataformas capazes de suportar a multiplicidade de acessos simultâneos”.

