Receita de Arroz à Grega para fazer em casa: é mais fácil do que você imagina

Se você está buscando novas formas de fazer aquele arrozinho branco, você está no lugar certo! Hoje reunimos algumas verduras com os grãos em uma deliciosa Receita de Arroz à Grega. Acompanhe!

Antes de tudo, vale lembrar que as verduras citadas aqui podem facilmente ser substituídas por outras de sua preferência!

Receita de Arroz à Grega:

Você vai precisar de:

2 colheres de óleo

Pimentão verde pequeno em tirinhas finas

Pimentão vermelho pequeno em tirinhas finas

Cenoura em tirinhas finas

1 xícara de uvas-passas

Cebola picada

1 dente de alho picado

2 xícaras de arroz lavado e escorrido

4 xícaras de água fervente

3 tabletes de caldo de galinha

Modo de preparo:

Primeiro, em uma panela, aqueça meia colher de óleo e refogue os pimentões e a cenoura, mexendo sempre, até que comecem a amolecer. Depois disso, junte as uvas-passas e reserve.

Enquanto isso, em uma panela média, aqueça o restante do óleo e refogue a cebola e o alho até que estejam transparentes. Assim, junte o arroz e refogue muito bem até ficar brilhante. Agora, adicione a água fervente, o caldo de galinha e mexa delicadamente, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, com a panela parcialmente tampada.

Assim, na metade do cozimento, adicione o refogado reservado e misture delicadamente. Por fim, tampe a panela e termine o cozimento até que o arroz esteja seco e macio. E então, retire do fogo e deixe descansar por aproximadamente 5 minutos com a panela tampada. Sirva.

Dica: Vale preparar um bom filé de frango ou de peixe para acompanhar.

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!